Шварцман: мне нравился Хэмилтон, но он очень много выпендривается

Российский гонщик Формулы «Рено» 2.0 Роберт Шварцман рассказал о своих кумирах в Формуле-1.

«В детстве я болел за Михаэля Шумахера, я и сейчас считаю, что он один из лучших пилотов. Но Сенна, на мой взгляд, лучше, чем он. Сенна, может, и не выигрывал так много, как Шумахер. Но так, как он побеждал, не мог никто.

После ухода Шумахера мне нравился Феттель, он тогда был молодой, всё время стремился побеждать. Он мне перестал нравиться, когда начал жаловаться на команду, машину. В какой-то момент мне начал нравиться Хэмилтон, но он очень много выпендривается. Я понимаю, что, возможно, он это делает не специально, а потому что ему за это платят деньги. Всё-таки это бизнес, и ему нужно себя как-то рекламировать, раскручивать. Но то, что он выпендривается, мне в нём не нравилось, хотя как пилот, он хороший", — заявил Шварцман в интервью «Чемпионату».

Полностью интервью со Шварцманом читайте по ссылке.