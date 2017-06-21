Россиянка Лешковцева признана MVP женского чемпионата мира 3х3

Баскетболистка сборной России Анна Лешковцева признана самым ценным игроком женского чемпионата мира 3х3. Она была самой результативной в российской команде и за турнир набрала 50 очков.

Сборная России завоевала золотые медали, обыграв в финале команду Венгрии со счётом 19:12. Другие матчи плей-офф российская команда также выиграла с весомым преимуществом: 21:9 — в полуфинале с Нидерландами, 22:13 — в четвертьфинале с Чехией.

Лучшими снайперами турнира стали украинка Ганна Зарицкая и венгерка Беттина Бозоки, набравшие по 52 очка.