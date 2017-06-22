«Тойота»: третья машина на «24 часах Ле-Мана» была пустой тратой

Генеральный менеджер «Тойоты» Хисатаке Мурата заявил, что команде не стоило выставлять третью машину для участия в «24 часах Ле-Мана». Экипаж Николя Ляпьера, Хосе-Марии Лопеса и Юдзи Кунимото не добрался до финиша из-за столкновения с машиной Manor LMP2 под управлением Симона Труммера.

«Машина №9 стала пустой тратой, так как Ляпьер атаковал там, где не надо было, и получил удар сзади. Если бы эта машина выжила, она могла бы победить. Возможно, новые машины LMP2 слишком быстрые. Оказывая давление на пилотов, машины LMP2 превысили компетенцию своих гонщиков», — приводит слова Мураты Autosport.