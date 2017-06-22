Вольф: машина «Мерседеса» — как примадонна, иногда с ней нелегко

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает болид своей команды самым быстрым в пелотоне, хотя и «капризным» на отдельных трассах.



«Что касается нашей машины, то мы шутим, что она немного напоминает примадонну. Но это хорошая машина, хотя иногда с ней может быть сложно. Это то, что мы должны принять, чтобы иметь возможность понять и оценить многие положительные характеристики, которые у неё есть.



Я считаю, что наша машина является самой быстрой в пелотоне, и я не хотел бы иметь другую.



Это длинный чемпионат. Некоторые уик-энды будут складываться для нас хорошо, некоторые — нет. Речь идёт о том, чтобы добиваться максимально возможного количества очков каждый раз в трудные времена и завоёвывать трофеи, когда всё складывается», — цитирует Вольфа ESPN.