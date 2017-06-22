Уэббер: ситуация с Алонсо в «Макларене» — это какая-то карикатура

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает карикатурной ситуацию с Фернандо Алонсо, который третий год подряд не может получить в «Макларене» конкурентоспособный болид.



«То, что он борется в хвосте пелотона и пилотирует неконкурентоспособный болид, — это пустая трата времени и абсолютная карикатура. Он всё ещё пилотирует феноменально. Думаю, его ценность никогда не была выше, учитывая то, что он показал в «Инди 500» и то, что он делает в нынешнем «Макларене». Думаю, Вандорн не знает, как победить его.



Я также слышал кое-что о его работе в «Инди». Жиль де Ферран (ментор Алонсо в «Инди 500» — Прим. «Чемпионата»), которого я хорошо знаю, сказал, что он просто феноменален», — цитирует Уэббера GPUpdate.