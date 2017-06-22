В «Ред Булл» сообщили о прорыве в развитии аэродинамики болида

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что австрийская команда совершила прорыв в развитии аэродинамики своего болида. Если в Барселоне во время квалификации «Ред Булл» уступал по времени поула 0,6 секунды, то в Монако отставание сократилось чуть более чем на 0,3 секунды.



«Мы поняли причины некоторых проблем с корреляцией данных. Мы поняли, каким инструментам доверять и в какой области. Это даёт чёткое направление для дальнейшего развития, и в последних гонках мы добились прогресса.



Мы определённо сократили отставание. В Канаде Макс (Ферстаппен) боролся с «Мерседесом». Интересно, что гоночный темп «Феррари» не казался особенным», — цитирует Хорнера Motorsport.