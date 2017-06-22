«Пирелли» определилась с выбором шин на Гран-при Бельгии и Японии

Официальный поставщик шин для Формулы-1 компания «Пирелли» определилась с выбором покрышек на Гран-при Бельгии и Гран-при Японии.



На этап Формулы-1 в Бельгии, который будет проходить на трассе «Спа-Франкоршам» с 25 по 27 августа, «Пирелли» привезёт покрышки «софт», «суперсофт» и «ультрасофт».



На автодром «Сузука», где с 6 по 8 октября будет проходить Гран-при Японии, «Пирелли» привезёт шины «медиум», «софт» и «суперсофт». Таким образом, итальянская компания отказалась от использования покрышек «хард», которые на практике оказались слишком жёсткими для машин 2017 года.

Таблица выбора шин на Гран-при Формулы-1