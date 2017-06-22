Квят обсудил двойной штраф в Канаде с Уайтингом и Тодтом

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что обсудил свой двойной штраф на Гран-при Канады с руководством ФИА. В Монреале россиянина сначала наказали проездом по пит-лейну, а затем он отстоял 10 секунд на своём пит-стопе. Кроме того, на Гран-при Канады Квят и его напарник Карлос Сайнс разошлись в оценках тактики команды в квалификации, когда Даниил каждый раз оказывался на трассе позади испанца, чем последний был недоволен.



«Мы поговорили с ответственными людьми – включая Чарли Уайтинга и Жана Тодта. Всё было проговорено, все всё поняли. Итог разговора был очень позитивный, теперь всё ясно. Что касается второго вопроса, то всё уже было сказано. Думаю, теперь мы постараемся всё сохранять внутри. По крайней мере, я надеюсь на это», — рассказал Квят на пресс-конференции ФИА.

Квят: претензии Сайнса странные, мой выигрыш в квалификации равнялся нулю

Также россиянин прокомментировал выложенное им в своём «твиттере» видео с тренировки, на котором он «колотит» боксёрский мешок. «Моё видео с тренировкой по боксу? Нет, это не послание кому-либо. Это просто моё хобби. В Монако есть очень хороший тренер по боксу, мне очень интересно этим заниматься, я получаю удовольствие. Не так легко найти время для специфических тренировок, но бег и велосипед надоедают», — рассказал гонщик.

Также видео доступно в "твиттере" Квята.