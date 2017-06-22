Квят: в Монреале всё пошло по спирали – когда плохо, а потом ещё хуже

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят ещё раз обратился к событиям Гран-при Канады, где различные проблемы не позволили ему побороться за очки. Также россиянин поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.

«Всё уже прошло, впереди новая гонка. В Монреале была разочаровывающая гонка, которая не принесла нам ни одного очка. Мы не смогли уйти на прогревочный круг. Потом, в конце прогревочного круга, я оказался уже почти бок о бок с машиной, которую нужно было успеть обогнать. Было уже слишком поздно что-то менять, и поэтому я стартовал с решётки и получил штраф. Вернее, два. Всё немного пошло по спирали – когда сначала плохо, а потом становится ещё хуже. Тем не менее я проехал 55 кругов на комплекте «ультрасофта», всё ещё был шанс набрать очки, но, к сожалению, случилась проблема на пит-стопе.

В этом году в Баку новые условия, поэтому не следует отталкиваться от Гран-при 2016 года. Наша машина примерно одинаково конкурентоспособна на всех трассах. Надеюсь, мы будем примерно там же, где и обычно. Тут одна из самых длинных прямых в календаре, это не лучшее место для нас, но мы постараемся минимизировать потери и хорошо себя показывать в других местах трассы", — рассказал Квят на пресс-конференции ФИА в Баку.