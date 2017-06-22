Уэббер: даже переход на моторы «Мерседес» может не удержать Алонсо в «Макларене»

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер не уверен в том, что «Макларену» удастся сохранить Фернандо Алонсо, даже если британская команда заполучит двигатели «Мерседеса». В последнее время усиливаются слухи о возможном отказе «Макларена» от использования моторов «Хонды» в пользу перехода на силовые установки «Мерседеса».



«Давайте подумаем, какой двигатель «Макларен» получит, если сможет удержать его (Алонсо) зимой и убедить, что они будут побеждать в следующем году. Это всё равно будет не такой же двигатель, какой будет у «Серебряных стрел», не так ли? У «Макларена» должно быть полсекунды в запасе за счёт шасси», — цитирует Уэббера GPUpdate.