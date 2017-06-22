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«Феррари» привезла обновлённый двигатель на Гран-при Азербайджана

22 июня 2017, четверг. 17:52. Авто

«Феррари» привезла обновления для силовой установки на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Улучшения мотора были произведены в соответствии с агрессивным планом развития команды, разработанным техническим директором Маттиа Бинотто.

Апгрейд было решено привезти в Баку после того, как он показал исключительные результаты в тестах на стенде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После Гран-при Канады «Феррари» уступила первое место в Кубке конструкторов «Мерседесу». Улучшенный мотор должен помочь «Скудерии» на трассе в Баку, требовательной к мощности из-за скоростной прямой длиной в 2 км.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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Теги
Феррари Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
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