«Феррари» привезла обновлённый двигатель на Гран-при Азербайджана

«Феррари» привезла обновления для силовой установки на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Улучшения мотора были произведены в соответствии с агрессивным планом развития команды, разработанным техническим директором Маттиа Бинотто.

Апгрейд было решено привезти в Баку после того, как он показал исключительные результаты в тестах на стенде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После Гран-при Канады «Феррари» уступила первое место в Кубке конструкторов «Мерседесу». Улучшенный мотор должен помочь «Скудерии» на трассе в Баку, требовательной к мощности из-за скоростной прямой длиной в 2 км.