Феттель: крайний срок переговоров по контракту — 31 декабря

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не спешит с продлением контракта с командой. Нынешнее трёхлетнее соглашение немца со «Скудерией» истекает 31 декабря.

«Не знаю, наступил ли уже дедлайн, надо спросить у кого-нибудь! Обычно контракт начинается 1 января и истекает 31 декабря, тогда и дедлайн. Кажется, мой контракт длится именно столько, но я не уверен.

Сейчас напряжённая часть сезона, гонки проходят часто. Думаю, в летний перерыв у нас будет больше времени. Я чувствую себя как дома в команде", — приводит слова Феттеля Crash.