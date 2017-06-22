Хэмилтон — о словах про скорый конец карьеры: не помню, чтобы я обсуждал это

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал недавнее заявление, согласно которому он в теории может завершить карьеру в Формуле-1 уже по окончании сезона-2017. Британец дал понять, что к этим словам не следует относиться всерьёз.

«Честно, я не помню, чтобы обсуждал это. Это не что-то, о чём я думаю прямо сейчас. Уход после очередного титула? У многих спортсменов есть мечта покинуть спорт, находясь наверху. Думаю, вы можете назвать многих, кто ушёл раньше, чем стоило бы. Я не решил, хочу ли я уйти досрочно. На данный момент я не планирую.

Есть много вещей, которые ты не можешь делать из-за сезона Формулы-1. Без сомнений, бывает, когда ты думаешь: «Боже, если бы у меня был весь год, то можно было сделать так много всего». Важно расставлять приоритеты и всё делать в нужный момент. Полагаю, только бог знает, когда наступает верное время для определённых вещей", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.