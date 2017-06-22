Расписание Гран-при США Формулы-1 поменяли из-за Тимберлейка

Организаторы Гран-при США Формулы-1 были вынуждены изменить субботнее расписание этапа, сообщает Autosport. Третья практика пройдёт в намеченные сроки — с 11:00 до 12:00 по местному времени. А вот квалификация перенесена с 14:00 на 16:00 — то есть традиционный двухчасовой интервал между концом тренировки и стартом квалификации увеличен вдвое.

Такое изменение было сделано, чтобы привлечь побольше болельщиков, которые изначально собирались в субботу посетить «Трассу Америк» только ради вечернего концерта Джастина Тимберлейка. Теперь, с учётом проведения квалификации в более позднее время, многие поклонники певца могут решить заодно впервые в жизни посмотреть и заезды Формулы-1. В свою очередь больше фанатов Ф-1 могут решить остаться на концерт.

Команды Формулы-1 остались не совсем довольны изменениями, поскольку теперь механикам в субботу предстоит провести на трассе на два часа больше, чем обычно. Кроме того, есть опасения, что команды с большими ресурсами смогут использовать их для более глобального изменения машин между тренировкой и квалификацией. Наконец, командам не нравится само появление подобного прецедента. Так или иначе новое расписание утверждено.

Соответственно, по московскому времени квалификация Гран-при США теперь начнётся не в 22:00, а в полночь.