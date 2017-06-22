Алонсо: хочу быть уверен в силе команды, в которой буду в 2018 году

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что хочет быть уверен в способности побеждать команды, за которую будет выступать в 2018 году.

«Как я много раз говорил, я хочу побеждать в следующем году и не хочу слишком рисковать с решением. Хочу быть уверен в той команде, в которой буду. Я открыт ко всему, так что поглядим, что грядущие месяцы принесут „Макларену“. Мне нравится эта команда, и в последние два-три года мы вместе вложили много усилий в рост проекта. Посмотрим, как всё будет», — приводит слова Алонсо Sky Sports.