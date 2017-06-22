Ван дер Гарде посоветовал Ферстаппену не реагировать на слухи о переходе

Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде прокомментировал слухи о возможном уходе из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, посоветовав голландцу не обращать на них внимания.

«Максу ещё слишком рано о чём-то беспокоиться. Конечно, как пилот, ты всегда хочешь получить наилучшую машину. Но по моему мнению, среди всех команд у „Ред Булл“ наибольший прогресс в этом сезоне. Я понимаю разочарование Ферстаппена после гонки в Канаде, но я по-прежнему ожидаю, что в следующем году у „Ред Булл“ будет отличная машина.

Время Макса ещё придёт, в «Ред Булл» понимают, каким он обладает талантом, и они также заинтересованы предоставить ему лучший болид как можно быстрее. Я советую Максу не реагировать на слухи о возможном уходе из команды", — приводит слова ван дер Гарде De Telegraaf.

Ранее один из экспертов Sky Sports заявил, что Ферстаппен не доволен положением дел в «Ред Булл» и готов уйти в «Феррари» в 2018 году.