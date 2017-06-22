Боттас: я понятия не имею, что будет в следующем году

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал недавнее заявление своего босса Тото Вольфа, который предположил, что финн, вероятно, чувствует себя не совсем комфортно из-за неопределённости с контрактом на следующий сезон.

«Я чувствую себя нормально, потому что каждый год в Формуле-1 у меня одна и та же ситуация. Я понятия не имею, что будет в следующем году с этой точки зрения, но для меня это нормально.

Да, я знаю о некоторых планах команды на этот счёт, но всё это между нами. Нет никакой спешки", — приводит слова Боттаса FIA.