Феттель: в этом году «Феррари» заслуживает больше похвалы, чем «Мерседес»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель доволен прогрессом команды в этом сезоне, отмечая, что итальянская конюшня заслуживает большей похвалы, чем их основной конкурент — «Мерседес».

«Этот год для нас очень хорош. Давайте не будем забывать, что на протяжении последних трёх лет „Мерседес“ разогнал с пути всех конкурентов. Они значительно улучшили своё шасси в период с 2014 по 2016-й, так что очевидно, они очень выросли. Но в этом году мы едем с ними примерно в одном темпе, потому, думаю, мы заслуживаем большей похвалы, чем они.

Это очень важный год для нас. Мы хорошо поработали, и нам удалось собрать всё воедино. Мы уже видим результаты этого, но надеюсь, что это только начало", — приводит слова Феттеля Sky Sports.