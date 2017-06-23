«Хаас» воспользуется услугами споттеров на квалификации Гран-при Азербайджана

Команда «Хаас» прибегнет в квалификации к практике, использующейся в IndyCar и NASCAR, которая предусматривает привлечение услуг так называемых споттеров. Последние, как правило, сообщают пилоту обо всём происходящем на трассе.

В «Хаасе» таким методом решили воспользоваться после того, как пилот команды Кевин Магнуссен сначала на Гран-при Монако, а затем и на Гран-при Канады попал в трафик во время квалификации, что повлияло на его итоговый результат.

Сам датчанин остался доволен нововведением и выразил надежду, что оно поможет команде в Баку.

«У нас есть изменения. Теперь у каждого из пилотов будет человек, который будет следить исключительно за трафиком. Я надеюсь, что это поможет, и я рад, что команда быстро отреагировала после инцидентов в Монако и Монреале», — приводит слова Магнуссена Autosport.