Перед гонкой в Баку ФИА напомнила о недопустимости добавления масла в топливо

Перед Гран-при Азербайджана ФИА напомнила командам о недопустимости добавления масла в топливо с целью повышения мощности мотора. Ранее в этом году команда «Ред Булл» заподозрила конкурентов в использовании подобного рода уловок.



«Мы хотели бы напомнить, что, как отмечалось ранее на различных совещаниях и вновь было подчёркнуто в документе TD/004-17, мы рассматриваем использование масла в топливе как запрещённое техническим регламентом.



Во избежание сомнений, единственным топливом, которое может быть использовано для сжигания, является бензин, и разрешённые характеристики этого топлива изложены в статье 19 технического регламента.



Несмотря на то что в техническом регламенте прямо не указаны разрешённые характеристики моторного масла, используемого в Ф-1, мы расценим любую попытку применения дополнительных веществ в масле с целью повысить эффективность двигателя внутреннего сгорания как нарушение технического регламента», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном руководителем технического отдела Ф-1 в ФИА Марцином Будковским.