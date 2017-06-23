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Хэмилтон: Боттас заслужил место в «Мерседесе» на 2018 год

23 июня 2017, пятница. 11:01. Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что его напарник Валттери Боттас заслужил продление контракта с немецкой командой. Действующее соглашение немца с «Мерседесом» рассчитано до конца 2017 года.

«В семье «Мерседес» он заслужил место на длительный период. Я считаю, что «Мерседес» — единственная команда, так тепло относящаяся к людям, с которыми работает. В частности, как пилот вы становитесь членом семьи на всю оставшуюся жизнь.

Боттас отлично поработал и уже выиграл свою первую гонку в первый год работы с командой. Он будет продолжать становиться сильнее, и ему лишь нужна возможность сделать это», — цитирует Хэмилтона GPUpdate.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Валттери Боттас Льюис Хэмилтон
Новости. Авто
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