Новым руководителем «Заубера» может стать Фредерик Вассёр, ранее возглавлявший команду «Рено». По информации французского издания L'Équipe, Вассёр уже побывал на базе «Заубера» в Хинвиле.



Корреспондент другого французского издания, AutoHebdo, Жан Мишель Дену рассказал о своей недавней встрече с Вассёром следующее: «Я встретил Фреда в Ле-Мане. Теперь, размышляя о нашей недавней беседе, я отмечаю, как он уклонялся от ответов на мои вопросы о его возможном возвращении. Было похоже на то, будто он уже знал, где будет».



Об уходе Кальтенборн с поста руководителя «Заубера» стало известно 21 июня.