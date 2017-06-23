Ферстаппен — лучший на второй тренировке Ф-1 в Баку, Квят — 8-й

В Баку завершилась вторая тренировка Гран-при Азербайджана, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Правда, в конце сессии голландец разбил машину в первом повороте. Второй результат записал себе в актив пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а замкнул тройку сильнейших ещё один представитель «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завершил вторую тренировку с восьмым временем.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. 23 июня. Вторая тренировка

1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:43,362

2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0,100

3. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0,111

4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0,127

5. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0,253

6. Лэнс Стролл (Williams) +0,751

7. Серхио Перес (Force India) +0,944

8. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +0,959

9. Эстебан Окон (Force India) +1,122

10. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1,163

11. Фелипе Масса (Williams) +1,247

12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2,153

13. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2,371

14. Кевин Магнуссен (Haas) +2,469

15. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2,641

16. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +2,699

17. Стоффель Вандорн (McLaren) +2,812

18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3,788

19. Маркус Эрикссон (Sauber) +3,985

20. Ромен Грожан (Haas) +4,360