Хюлькенбергу всё равно, кто у него напарник

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 заявил, что ему всё равно, кто будет его напарником. Многие полагают, что «Рено» может уволить нынешнего партнёра Хюлькенберга по команде Джолиона Палмера, не дожидаясь конца сезона-2017.

«Более быстрый напарник не делает меня самого быстрее», — приводит слова Хюлькенберга F1Today.

Между тем пилот «Макларена» Фернандо Алонсо выразил надежду, что в Ф-1 сможет вернуться Роберт Кубица, который недавно отработал с «Рено» один день тестов на машине 2012 года.

«Я считаю его лучшим. Было бы приятно увидеть его возвращение в Формулу-1, но я не знаю всех деталей его ситуации. Я читал, что у него были тесты, но не вижу его одним из кандидатов на место в „Рено“. Вероятно, ещё слишком рано говорить о его возвращении», — признался испанец.