Ферстаппен — о своей аварии: это был очень странный эпизод

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою аварию в конце второй пятничной практики Гран-при Азербайджана. На обеих тренировках голландец показал самое быстрое время.

«Это был очень странный эпизод, если честно. Я заблокировал колёса, но всё равно попробовал вписаться в поворот. Затем я решил действовать безопасно и проехать по зоне вылета. Но внезапно я потерял заднюю часть машины, а затем уже все четыре колеса заскользили в барьер», — рассказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.

На вопрос, сможет ли «Ред Булл» в субботу побороться за поул-позишн с «Феррари» и «Мерседесом», голландец ответил: «Мы узнаем это завтра».