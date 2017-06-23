Эггинтон: у машины хороший баланс, с нетерпением ждём продолжения уик-энда

Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон прокомментировал итоги пятничных тренировок на Гран-при Азербайджана, оставшись в целом довольным их ходом.

«Первые 40 минут утренней практики мы выделили проверкам некоторых настроек, после чего мы собирались проверить ход машины на суперсофте. Из-за красных флагов нам не удалось подобрать необходимые настройки, тем не менее полученных данных хватило для того, чтобы внести коррективы перед второй практикой.

Во время неё мы сделали шаги в верном направлении. Мы собрали достаточно информации о ходе болида на софте и суперсофте. Из-за жёлтых флагов Карлосу не удалось пройти работу на суперсофте чисто, но это получилось у Даниила, так что мы добыли нужные сведения.

На длинных сериях нам снова помешали жёлтые флаги, и пилотам не удалось войти в нужный ритм. В целом же баланс машины хороший, нам нужно внести коррективы перед третьей тренировкой, но мы с нетерпением ждём продолжения уик-энда", — приводит слова Эггинтона официальный сайт «Торо Россо».