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«Хонда» в Баку испытала третью спецификацию мотора на болиде Алонсо

23 июня 2017, пятница. 22:23. Авто

В ходе пятничных практик на Гран-при Азербайджана «Хонда» испытала третью спецификацию двигателя, установив её на болид Фернандо Алонсо, об этом сообщает Motorsport.

Силовая установка, используемая сегодня, не получила всех обновлений, над которыми в последние недели работали инженеры «Хонды», но вместе с тем их было достаточно, чтобы надеяться на улучшение результатов.

Невзирая на то что день для самого Алонсо завершился преждевременно из-за проблем с коробкой передач, в «Хонде» увидели прогресс и позитивную динамику. Так, во время прохождения ловушки на второй практике на одинаковом уровне прижимной силы болид Вандорна показывал скорость 312 км/ч, в то время как машина Алонсо ехала со скоростью 327 км/ч.

Несмотря на прогресс, в субботу испанец вернётся к использованию предыдущей версии двигателя, что связано со штрафом в 15 мест, полученным пилотами «Макларена».

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Хонда Ф-1 Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
23 июня 2017, пятница
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22:23 «Хонда» в Баку испытала третью спецификацию мотора на болиде Алонсо
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21:34 Масса: я доволен длинными сериями, «Уильямс» определённо в борьбе
21:13 Райкконен: если справимся с шинами, всё станет намного проще
21:05 Боттас: если ещё прибавим, то сможем сразиться за поул-позишн
20:34 Эггинтон: у машины хороший баланс, с нетерпением ждём продолжения уик-энда
20:17 Хэмилтон: у «Мерседеса» много работы, но время Боттаса ободряет
20:06 Феттель: я использовал заднюю передачу три раза!
19:38 Ферстаппен: «Ред Булл» впереди, «Мерседесу» нужно догонять
19:30 Грожан: разочаровывающий день, я просто не чувствовал машину
19:26 Сайнс: по крайней мере, из-за трафика все оказались в одинаковой ситуации
19:10 Квят: не смог проехать столько кругов, сколько мне хотелось бы
18:31 Вольф: кажется, что в этот раз в Баку конкурентоспособными будут 3-4 команды
18:14 Риккардо: на утренней сессии у меня были возможности выступить лучше
18:08 Ферстаппен — о своей аварии: это был очень странный эпизод
17:53 Гьотто: заблокировал колёса, зашёл в поворот чуть шире и задел стену
17:52 Риккардо рассказал, что «Ред Булл» получил небольшое обновление от «Рено»
17:50 Хюлькенбергу всё равно, кто у него напарник
17:36 Ферстаппен — лучший на второй тренировке Ф-1 в Баку, Квят — 8-й
17:35 Петруччи — лучший на первой тренировке MotoGP в Ассене, Виньялес — на второй
17:09 Маркелов: надеюсь, старт с 5-го места позволит сразиться за подиум
16:00 Леклер выиграл квалификацию Ф-2 в Баку, Сироткин – 17-й
15:21 Стюарды ГП Азербайджана подтвердили штрафы Алонсо и Вандорна
15:14 Алёшин решил визовые проблемы и отправляется в США на этап IndyCar
14:58 «Пирелли»: «Мерседес» решил свои проблемы в работе с шинами
13:40 Ферстаппен — лучший на первой тренировке Ф-1 в Баку, Квят — 10-й
13:14 Алонсо: отрыв от Вандорна показывает, что я нахожусь в лучшей форме
12:34 Новым руководителем «Заубера» может стать Фредерик Вассёр
12:16 Алонсо: думаю, на 2018 год есть больше вариантов, чем мы предполагаем
11:01 Хэмилтон: Боттас заслужил место в «Мерседесе» на 2018 год
10:32 Перед гонкой в Баку ФИА напомнила о недопустимости добавления масла в топливо
10:00 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляции пятничных тренировок
09:42 Алёшин пропустит пятничную практику IndyCar из-за визовых проблем во Франции
01:06 «Хаас» воспользуется услугами споттеров на квалификации Гран-при Азербайджана
00:47 Эрикссон: слухи о неравенстве пилотов «Заубера» несправедливы
22 июня 2017, четверг
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22:50 Окон: я звонил Пересу на этой неделе, между нами нет никакого напряжения
21:58 Боттас: я понятия не имею, что будет в следующем году
21:47 Ван дер Гарде посоветовал Ферстаппену не реагировать на слухи о переходе
21:00 Алонсо: хочу быть уверен в силе команды, в которой буду в 2018 году
20:29 Масса: Сайнса надо было дисквалифицировать на гонку, как Грожана
19:52 Перес: в «Форс Индия» не будет приказов в такой ситуации, как была в Канаде
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19:06 Алонсо: на прямых в Баку «Макларен» будет проигрывать больше 2,5-3 секунд
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