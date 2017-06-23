«Хонда» в Баку испытала третью спецификацию мотора на болиде Алонсо

В ходе пятничных практик на Гран-при Азербайджана «Хонда» испытала третью спецификацию двигателя, установив её на болид Фернандо Алонсо, об этом сообщает Motorsport.

Силовая установка, используемая сегодня, не получила всех обновлений, над которыми в последние недели работали инженеры «Хонды», но вместе с тем их было достаточно, чтобы надеяться на улучшение результатов.

Невзирая на то что день для самого Алонсо завершился преждевременно из-за проблем с коробкой передач, в «Хонде» увидели прогресс и позитивную динамику. Так, во время прохождения ловушки на второй практике на одинаковом уровне прижимной силы болид Вандорна показывал скорость 312 км/ч, в то время как машина Алонсо ехала со скоростью 327 км/ч.

Несмотря на прогресс, в субботу испанец вернётся к использованию предыдущей версии двигателя, что связано со штрафом в 15 мест, полученным пилотами «Макларена».