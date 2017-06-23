Палмер: к счастью, машина повреждена не сильно, надеюсь на хороший результат

Пилот «Рено» Джолион Палмер прокомментировал ход тренировок на Гран-при Азербайджана, которые ему пришлось завершить досрочно из-за аварии в восьмом повороте.

«Было достаточно скользко, и у нас возникли проблемы с тем, чтобы добиться желаемого сцепления шин с трассой. Во время второй тренировки машина чувствовала себя лучше, но меня застал врасплох восьмой поворот, что заставило меня завершить день досрочно.

Мы добились прогресса между первой и второй практиками, и завтра мы можем сделать то же самое. К счастью, машина не получила сильных повреждений, так что надеюсь завтра на хороший результат", — приводит слова британца официальный сайт «Рено».