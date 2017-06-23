Алонсо: будем стартовать позади, так что квалификацию проведём спокойно

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от пятничных практик Гран-при Азербайджана, заявив, что завтрашний день пилоты команды постараются провести максимально спокойно.

«Мы тестировали различные вещи во время первой и второй практики, используя разный уровень прижимной силы. Мы пытались собрать полезную информацию. Стоффель испытывал работу шин при полных баках, что поможет нам принять нужные решения при выборе стратегии.

Сегодня трасса была сложной. Мы видели обилие вылетов, но это связано с тем, что сегодня большинство команд искали предел возможностей. В субботу этого будет меньше, как и в воскресенье. Я потерял последние полчаса, так что полагаю, завтра нам нужно делать упор на длинные серии, чтобы полностью выполнить программу. В воскресенье мы будем стартовать позади, поэтому проведём квалификацию спокойно», — приводит слова испанца официальный сайт «Макларена».