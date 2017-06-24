Абитебуль исключил возможность участия Кубицы в пятничных практиках

Глава «Рено» Сириль Абитебуль опроверг предположения, что после успешных тестов польского пилота Роберта Кубицы за рулём машины Ф-1 2012 года французская команда может предложить поляку поучаствовать в одной из пятничных тренировок в рамках гоночного уик-энда Формулы-1.

«Участие Кубицы в практиках? Нет, абсолютно нет. Я не знаю, откуда это пошло, и могу полностью это исключить. Роберт был членом команды из Энстоуна. Он был очень близок и лоялен. А команда из Энстоуна, которая являлась очень небольшой группой людей, была очень лояльна к ряду пилотов. Роберт произвёл особенно большое впечатление на людей, которые были рядом с ним: Алана Пермейна, Боба Белла, Рикардо из Вири. Они очень лояльны к Роберту и чувствуют, что чем-то обязаны Роберту за что-то большое в их жизни. Была возможность, и мы предоставили её Роберту. На самом деле там планировалось рекламное мероприятие, но оно отменилось, так что у нас была свободная машина на трассе, и мы предложили ему эту возможность.

Роберт работает по некой программе, чтобы понять, что он может делать. Он управлял рядом машин в Формуле-Е, GP3, Формуле-2, LMP2 и т.д. Думаю, он хочет понять, что может делать в рамках этой своеобразной реабилитационной программы. Посмотрим. У нас для ничего больше ничего не планируется, кроме мероприятия в Гудвуде, где он будет управлять той же самой машиной Е20», — приводит слова Абитебуля Motorsport Week.