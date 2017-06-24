Абитебуль: перед Палмером не поставлен ультиматум, но он должен давать результат

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал непростое положение Джолиона Палмера, который рискует потерять место основного пилота из-за слабых результатов на фоне своего напарника Нико Хюлькенберга.

«Наша ситуация предельно ясна. У него контракт с нами, и мы полностью посвящены тому, чтобы помочь ему пройти этот период. Перед ним не поставлен ультиматум, но вместе с тем он должен давать результат, как и каждый член команды. Но я думаю, что ему поможет тот факт, что мы убираем его из центра внимания, где он постоянно находится. Это часть его работы, часть давления, через которое должен пройти каждый пилот Формулы-1. Он должен жить с этим. Мы стараемся его оберегать, но в то же время делать всё, чтобы объяснять ему, чего мы от него ждём. У нас было такое обсуждение с ним вчера. Мы постарались определить его кратко- и среднесрочные цели, чтобы он мог прибавить.

Авария на практике? Сегодня мы видели, что очень много пилотов выезжало за пределы трассы. Джо стал одним из них, просто этот поворот ничего не прощает, в отличие от других. Это привело к некоторому повреждению машины, но не огромному. Всё не слишком отличалось от того, что сделал Чеко с утра. Думаю, было бы немного несправедливо связывать сегодняшнюю аварию и его будущее", — приводит слова Абитебуля официальный сайт Формулы-1.