Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Абитебуль: перед Палмером не поставлен ультиматум, но он должен давать результат

24 июня 2017, суббота. 01:06. Авто

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал непростое положение Джолиона Палмера, который рискует потерять место основного пилота из-за слабых результатов на фоне своего напарника Нико Хюлькенберга.

«Наша ситуация предельно ясна. У него контракт с нами, и мы полностью посвящены тому, чтобы помочь ему пройти этот период. Перед ним не поставлен ультиматум, но вместе с тем он должен давать результат, как и каждый член команды. Но я думаю, что ему поможет тот факт, что мы убираем его из центра внимания, где он постоянно находится. Это часть его работы, часть давления, через которое должен пройти каждый пилот Формулы-1. Он должен жить с этим. Мы стараемся его оберегать, но в то же время делать всё, чтобы объяснять ему, чего мы от него ждём. У нас было такое обсуждение с ним вчера. Мы постарались определить его кратко- и среднесрочные цели, чтобы он мог прибавить.

Авария на практике? Сегодня мы видели, что очень много пилотов выезжало за пределы трассы. Джо стал одним из них, просто этот поворот ничего не прощает, в отличие от других. Это привело к некоторому повреждению машины, но не огромному. Всё не слишком отличалось от того, что сделал Чеко с утра. Думаю, было бы немного несправедливо связывать сегодняшнюю аварию и его будущее", — приводит слова Абитебуля официальный сайт Формулы-1.

Палмер, Квят и ещё четыре пилота, которые могут потерять место в Формуле-1
Джолион Палмер сорвался на журналистку, чем лишь усилил слухи о своей преждевременной отставке. Кто ещё может потерять место в Формуле-1?
Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Сириль Абитебуль контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
24 июня 2017, суббота
01:29 Стрельникова: вся Russian Time подбадривала Гьотто, чтобы он не расстраивался
01:06 Абитебуль: перед Палмером не поставлен ультиматум, но он должен давать результат
01:05 «Хонда» мы увидели прогресс в мощности мотора, это ободряющий шаг вперёд
01:03 Хэмилтон: шины в Баку — просто кошмар
00:40 Сайнс назвал призывы дисквалифицировать его неджентльменским поведением
00:32 Обновление мотора «Рено» дало в Баку две десятые на круге
00:30 Абитебуль исключил возможность участия Кубицы в пятничных практиках
23 июня 2017, пятница
23:52 Хорнер: в «Ред Булл» нет места для Алонсо
23:18 Алонсо: будем стартовать позади, так что квалификацию проведём спокойно
22:33 Палмер: к счастью, машина повреждена не сильно, надеюсь на хороший результат
22:23 «Хонда» в Баку испытала третью спецификацию мотора на болиде Алонсо
21:39 Перес: день прошёл в неразберихе
21:34 Масса: я доволен длинными сериями, «Уильямс» определённо в борьбе
21:13 Райкконен: если справимся с шинами, всё станет намного проще
21:05 Боттас: если ещё прибавим, то сможем сразиться за поул-позишн
20:34 Эггинтон: у машины хороший баланс, с нетерпением ждём продолжения уик-энда
20:17 Хэмилтон: у «Мерседеса» много работы, но время Боттаса ободряет
20:06 Феттель: я использовал заднюю передачу три раза!
19:38 Ферстаппен: «Ред Булл» впереди, «Мерседесу» нужно догонять
19:30 Грожан: разочаровывающий день, я просто не чувствовал машину
19:26 Сайнс: по крайней мере, из-за трафика все оказались в одинаковой ситуации
19:10 Квят: не смог проехать столько кругов, сколько мне хотелось бы
18:31 Вольф: кажется, что в этот раз в Баку конкурентоспособными будут 3-4 команды
18:14 Риккардо: на утренней сессии у меня были возможности выступить лучше
18:08 Ферстаппен — о своей аварии: это был очень странный эпизод
17:53 Гьотто: заблокировал колёса, зашёл в поворот чуть шире и задел стену
17:52 Риккардо рассказал, что «Ред Булл» получил небольшое обновление от «Рено»
17:50 Хюлькенбергу всё равно, кто у него напарник
17:36 Ферстаппен — лучший на второй тренировке Ф-1 в Баку, Квят — 8-й
17:35 Петруччи — лучший на первой тренировке MotoGP в Ассене, Виньялес — на второй
17:09 Маркелов: надеюсь, старт с 5-го места позволит сразиться за подиум
16:00 Леклер выиграл квалификацию Ф-2 в Баку, Сироткин – 17-й
15:21 Стюарды ГП Азербайджана подтвердили штрафы Алонсо и Вандорна
15:14 Алёшин решил визовые проблемы и отправляется в США на этап IndyCar
14:58 «Пирелли»: «Мерседес» решил свои проблемы в работе с шинами
13:40 Ферстаппен — лучший на первой тренировке Ф-1 в Баку, Квят — 10-й
13:14 Алонсо: отрыв от Вандорна показывает, что я нахожусь в лучшей форме
12:34 Новым руководителем «Заубера» может стать Фредерик Вассёр
12:16 Алонсо: думаю, на 2018 год есть больше вариантов, чем мы предполагаем
11:01 Хэмилтон: Боттас заслужил место в «Мерседесе» на 2018 год
10:32 Перед гонкой в Баку ФИА напомнила о недопустимости добавления масла в топливо
10:00 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляции пятничных тренировок
09:42 Алёшин пропустит пятничную практику IndyCar из-за визовых проблем во Франции
01:06 «Хаас» воспользуется услугами споттеров на квалификации Гран-при Азербайджана
00:47 Эрикссон: слухи о неравенстве пилотов «Заубера» несправедливы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое событие вам интереснее?
Архив →
© championat.com, 2000–2017