Стрельникова: вся Russian Time подбадривала Гьотто, чтобы он не расстраивался

Глава Russian Time Светлана Стрельникова подвела итоги квалификации Формулы-2 в Баку, где Артём Маркелов стал пятым, а Лука Гьотто — 20-м и последним из-за аварии.



«Практика для нас прошла очень успешно, гонщики были довольны машиной. Ребята были настроены на хороший результат, но Лука допустил ошибку, о чём сказал сам. Естественно, он был очень расстроен, что цепанул стену. Потенциально мог стартовать в первой тройке. Но мы помним, какая была гонка в прошлом году — никто не знает, как всё будет происходить. Все допускали ошибки, кто-то цеплял барьеры — сложноватая трасса. Мы все подбадриваем Луку, чтобы он не расстраивался. А Артём провёл квалификацию прекрасно. Главное, чтобы в гонке наши гонщики не делали ошибок», — заявила Стрельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Гьотто: заблокировал колёса, зашёл в поворот чуть шире и задел стену