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Стрельникова: вся Russian Time подбадривала Гьотто, чтобы он не расстраивался

24 июня 2017, суббота. 01:29. Авто

Глава Russian Time Светлана Стрельникова подвела итоги квалификации Формулы-2 в Баку, где Артём Маркелов стал пятым, а Лука Гьотто — 20-м и последним из-за аварии.

«Практика для нас прошла очень успешно, гонщики были довольны машиной. Ребята были настроены на хороший результат, но Лука допустил ошибку, о чём сказал сам. Естественно, он был очень расстроен, что цепанул стену. Потенциально мог стартовать в первой тройке. Но мы помним, какая была гонка в прошлом году — никто не знает, как всё будет происходить. Все допускали ошибки, кто-то цеплял барьеры — сложноватая трасса. Мы все подбадриваем Луку, чтобы он не расстраивался. А Артём провёл квалификацию прекрасно. Главное, чтобы в гонке наши гонщики не делали ошибок», — заявила Стрельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Гьотто: заблокировал колёса, зашёл в поворот чуть шире и задел стену
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Russian Time Формула-2
Новости. Авто
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