Квят: будем невероятно упорно бороться за попадание в третий сегмент

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят признался, что после пятничных тренировок Гран-при Азербайджана его команде было нелегко понять реальный расклад сил, но они надеются дойти до финала квалификации.



«Думаю, в субботу в плане целей всё будет так, как обычно. Мы будем невероятно упорно бороться за попадание в третий сегмент. Ожидаю, что борьба будет очень плотной — тем более с учётом, что здесь такая непростая трасса. Будет интересно увидеть, где мы окажемся: здесь ещё сложнее понять, где мы реально находимся. Нам нужно упорно работать, но то же самое будут делать и остальные. В квалификации будет важно проводить быстрые круги в подходящее время — не исключаю, что трафик будет играть свою роль. Надеюсь, мы сможем его избежать», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.