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Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Баку, Маркелов — 5-й, Сироткин — 10-й

24 июня 2017, суббота. 12:13. Авто

Шарль Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Баку. Вторым финишировал Ник де Врис. Третье место занял Николас Латифи.

Россиянин Артём Маркелов стал пятым. Сергей Сироткин попал в аварию в конце гонки и не финишировал. Однако из-за массовой аварии гонка была окончена раньше времени, и Сироткин попал в классификацию на десятом месте.

Формула-2. Баку. Первая гонка

1. Шарль Леклер (Prema Racing)
2. Ник де Врис (Rapax)
3. Николас Латифи (DAMS)
4. Оливер Роуленд (DAMS)
5. Артём Маркелов (RUSSIAN TIME)
6. Норман Нато (Pertamina Arden)
7. Джордан Кинг (MP Motorsport)
8. Ральф Бошунг (Campos Racing)
9. Серхио Канамасас (Trident)
10. Сергей Сироткин (ART Grand Prix)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Russian Time Артём Маркелов Сергей Сироткин Формула-2
Новости. Авто
24 июня 2017, суббота
12:13 Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Баку, Маркелов — 5-й, Сироткин — 10-й
11:06 Булье: напряжение между «Маклареном» и «Хондой» преувеличено
10:43 Перес: бордюр в восьмом повороте надо изменить, там легко ошибиться
10:18 «Пежо» подарил Лёбу машину, на которой он побил рекорд в Пайкс-Пик
10:00 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
09:57 Rebellion: мы принимаем дисквалификацию
09:38 «Макларен»: трудно сохранять мотивацию сотрудникам
09:23 Цендер: надеюсь, «Заубер» скоро объявит имя нового руководителя
08:15 Квят: будем невероятно упорно бороться за попадание в третий сегмент
08:00 Формула-2. Текстовая трансляция первой гонки в Баку
01:29 Стрельникова: вся Russian Time подбадривала Гьотто, чтобы он не расстраивался
01:06 Абитебуль: перед Палмером не поставлен ультиматум, но он должен давать результат
01:05 «Хонда»: мы увидели прогресс в мощности мотора, это ободряющий шаг вперёд
01:03 Хэмилтон: шины в Баку — просто кошмар
00:40 Сайнс назвал призывы дисквалифицировать его неджентльменским поведением
00:32 Обновление мотора «Рено» дало в Баку две десятые на круге
00:30 Абитебуль исключил возможность участия Кубицы в пятничных практиках
23 июня 2017, пятница
23:52 Хорнер: в «Ред Булл» нет места для Алонсо
23:18 Алонсо: будем стартовать позади, так что квалификацию проведём спокойно
22:33 Палмер: к счастью, машина повреждена не сильно, надеюсь на хороший результат
22:23 «Хонда» в Баку испытала третью спецификацию мотора на болиде Алонсо
21:39 Перес: день прошёл в неразберихе
21:34 Масса: я доволен длинными сериями, «Уильямс» определённо в борьбе
21:13 Райкконен: если справимся с шинами, всё станет намного проще
21:05 Боттас: если ещё прибавим, то сможем сразиться за поул-позишн
20:34 Эггинтон: у машины хороший баланс, с нетерпением ждём продолжения уик-энда
20:17 Хэмилтон: у «Мерседеса» много работы, но время Боттаса ободряет
20:06 Феттель: я использовал заднюю передачу три раза!
19:38 Ферстаппен: «Ред Булл» впереди, «Мерседесу» нужно догонять
19:30 Грожан: разочаровывающий день, я просто не чувствовал машину
19:26 Сайнс: по крайней мере, из-за трафика все оказались в одинаковой ситуации
19:10 Квят: не смог проехать столько кругов, сколько мне хотелось бы
18:31 Вольф: кажется, что в этот раз в Баку конкурентоспособными будут 3-4 команды
18:14 Риккардо: на утренней сессии у меня были возможности выступить лучше
18:08 Ферстаппен — о своей аварии: это был очень странный эпизод
17:53 Гьотто: заблокировал колёса, зашёл в поворот чуть шире и задел стену
17:52 Риккардо рассказал, что «Ред Булл» получил небольшое обновление от «Рено»
17:50 Хюлькенбергу всё равно, кто у него напарник
17:36 Ферстаппен — лучший на второй тренировке Ф-1 в Баку, Квят — 8-й
17:35 Петруччи — лучший на первой тренировке MotoGP в Ассене, Виньялес — на второй
17:09 Маркелов: надеюсь, старт с 5-го места позволит сразиться за подиум
16:00 Леклер выиграл квалификацию Ф-2 в Баку, Сироткин – 17-й
15:21 Стюарды ГП Азербайджана подтвердили штрафы Алонсо и Вандорна
15:14 Алёшин решил визовые проблемы и отправляется в США на этап IndyCar
14:58 «Пирелли»: «Мерседес» решил свои проблемы в работе с шинами
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