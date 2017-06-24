Штраф Алонсо в Азербайджане вырос до 40 позиций на старте

Штраф пилота «Макларена» Фернандо Алонсо увеличен до 40 позиций из-за смены мотора. Испанец был оштрафован на 15 мест из-за использования обновлённых блоков MGU-H и турбокомпрессора на тренировках. Однако, в субботу в команде решили вернуться к двигателю прежней спецификации и поменяли блоки MGU-H и MGU-K, турбокомпрессор и двигатель внутреннего сгорания, из-за чего ему добавили штраф ещё на 25 позиций.

Напарник Алонсо Стоффель Вандорн оштрафован на 30 мест — к прежнему штрафу на 15 позиций добавилось наказание за смену MGU-H и турбокомпрессора, сообщает Motorsport.