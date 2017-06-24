Расселл отработает с «Мерседесом» на тестах в Венгрии

Пилот молодёжной программы «Мерседеса» Джордж Расселл примет участие в тестах молодых пилотов Формулы-1 на трассе «Хунгароринг» в Венгрии. Расселл уже работал на симуляторе «Мерседеса», но впервые сядет за руль актуального болида «Королевских гонок». В этом году Расселл выступает в GP3.

«Вероятно, виртуальных кругов я проехал на этой машине больше, чем кто-либо другой. И пилотировать её на самом деле будет невероятно», — приводит слова Расселла Motorsport.

Ранее Расселл провёл приватные тесты с «Мерседесом» в апреле 2015 года.