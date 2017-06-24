«Заубер»: слухи о предпочтении Эрикссона запущены, чтобы нас уничтожить

Управляющий Longbow Finance Паскаль Пикки заявил, что слухи о фаворитизме «Заубера» в пользу Маркуса Эрикссона запущены для вреда команде. Longbow Finance являются владельцами «Заубера».

«Я должен вновь опровергнуть истории о том, что у нас были разногласия по поводу работы с пилотами, и том, что мы отдаём предпочтение Эрикссону. Это удар ниже пояса, который выставляет нас в плохом свете. Эти негативные действия организованы вокруг Маркуса и всей команды, чтобы уничтожить нас.

Если швед станет сильнее и опередит Верляйна в чемпионате, все скажут, что он получает лучшую машину. Я нахожу такой подход отвратительным и вскормленным слухами», — приводит слова Пикки Autosport.