Во время тренировки WTCC Коронель врезался в пожарную машину

Во время субботней тренировки этапа FIA WTCC на уличной трассе в португальском Вила Реале произошёл неприятный эпизод. Голландский гонщик Том Коронель ошибся и вылетел с трассы. По непонятной причине зона вылета не была полностью огорожена, и в итоге автомобиль Коронеля врезался в припаркованную пожарную машину. К счастью, никто из участников ДТП не получил травм.

В чемпионате Коронель занимает 10-е место, имея на счету 31 очко после четырёх этапов.

Видеозапись инцидента доступна на канале Коронеля в Youtube