Хэмилтон: это был один из лучших моих кругов в сезоне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, отметив, что на трассе в Баку ему удался едва ли не лучший в сезоне круг.

«Это был один из лучших моих кругов в сезоне. Я испытывал давление, в первой попытке у меня было время, но я допустил ошибку.

Давление я испытывал из-за высокой температуры шин, но круг становился всё лучше и лучше. Проходя последний поворот, я думал лишь о том, чтобы этого было достаточно. Именно так должна проходить квалификация. Команда провела отличную работу. Завтра нас ждёт тяжёлая гонка, но мы в лучшей стартовой позиции", — приводит слова британца Sky Sports.