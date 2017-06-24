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Хэмилтон: это был один из лучших моих кругов в сезоне

24 июня 2017, суббота. 17:28. Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, отметив, что на трассе в Баку ему удался едва ли не лучший в сезоне круг.

«Это был один из лучших моих кругов в сезоне. Я испытывал давление, в первой попытке у меня было время, но я допустил ошибку.

Давление я испытывал из-за высокой температуры шин, но круг становился всё лучше и лучше. Проходя последний поворот, я думал лишь о том, чтобы этого было достаточно. Именно так должна проходить квалификация. Команда провела отличную работу. Завтра нас ждёт тяжёлая гонка, но мы в лучшей стартовой позиции", — приводит слова британца Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Азербайджана
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