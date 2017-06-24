Райкконен: работать с шинами было очень тяжело

Пилот «Феррари» Кими Райкконен, занявший на квалификации Гран-при Азербайджана третье место, посетовал на проблемы с работой шин, заявив, что, если бы их удалось избежать, сегодняшний результат мог быть лучше.

«Этот результат оказался лучше предыдущих, но заставить работать шины было очень тяжело. К счастью, с последним комплектом я стал чувствовать машину лучше, но это всё равно не было идеально. Если шины работали, то круг удавалось пройти намного быстрее», — приводит слова Райкконена Sky Sports.