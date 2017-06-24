Маркелов: гонка складывалась так себе — хорошо, что взяли очки

Российский гонщик Russian Time Артём Маркелов прокомментировал пятый результат в первой гонке Формулы-2 в Баку.

«Как и в прошлой гонке, на старте возникли проблемы со сцеплением. Пришлось долго ждать, прежде чем начать движение. Я потерял одну позицию, но после рестарта отыграл её. После второго рестарта потерял две позиции, так что гонка складывалась так себе. За пять кругов до финиша начали махать флагами и говорить, что трасса полностью заблокирована. Хорошо, что всё-таки взяли очки и идём третьими в чемпионате», — заявил Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.