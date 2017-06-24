Алонсо: соперники думают, что мы на медленных кругах, когда мы на быстрых

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо отметил, что его скорость в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1 была такой низкой, что Даниэль Риккардо из «Ред Булл» был введён этим в заблуждение и подумал, что Алонсо на медленных кругах.



«В начале круга они, кажется, ничего не поняли, потому что у нас была такая медленная скорость, что они подумали, что мы заезжаем на пит-лейн и сейчас на медленном круге. Но нет, такова наша скорость. Думаю, это немного их удивило. Они обошли меня в первом повороте, я обошёл их во втором. Мы оба потеряли круги вчера и сегодня, но это ни на что не влияет, потому что всё происходило в начале тренировки, когда шины были холодными. Мы с Риккардо показали лучшее время в конце попытки, и это нормально. Прошу прощения, что моя скорость ввела их в заблуждение, но всё так, как есть», — приводит слова Алонсо GP Update.