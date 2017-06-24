Стрельникова: у Гьотто есть шанс завтра попасть в восьмёрку, Артём молодец

Глава команды Russian Time Светлана Стрельникова прокомментировала первую гонку Формулы-2 в Баку, где Артём Маркелов финишировал пятым, а Лука Гьотто — 16-м.



«Начало гонки было достаточно сумбурным: мы не поняли, зачем выпустили первый сейфти-кар. Пока машина выехала, сектор уже стал свободный. Мы не могли позвать Гьотто на пит-стоп во время второго сейфти-кара, потому что было ещё слишком рано. Если бы мы знали, что гонка закончится на пять кругов раньше… На пит-стопе у Луки что-то случилось с гайковёртом. Но он бы всё равно выехал последним. Да и нет разницы, потому что всё равно очень быстро поплыла резина. Неудачная квалификация — соответственно, считай, из-за этого весь уик-энд потерян. Завтра он стартует 16-м — есть шанс попасть в восьмёрку, ведь машиной-то он доволен.



А Артём молодец. Тактика со стартом Артёма на „суперсофте“, которую мы выбрали, оказалась более правильной. Да, при одном из рестартов машина перед ним затормозила и потом он не разобрался в первом повороте, но в целом мы довольны», — заявила Стрельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.