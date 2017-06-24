Сайнс: предпочёл бы подойти к квалификации более уверенным в машине

Напарник Даниила Квята по «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, где он стал 12-м.



«Предпочёл бы подойти к этой квалификации более уверенным. Вчера был прерывающийся и очень трудный день, и нам не удалось проехать много из-за жёлтых флагов и трафика. Так что было сложно настроить машину так, как мне было нужно. Это означало, что мы приступили к квалификации с сомнениями, не были полностью уверены и в конце концов поплатились за это. Но даже если бы я был полностью уверен в машине, попасть в третий сегмент было бы очень сложно из-за длинных прямых. Надеюсь, завтра всё будет иначе, мы попадём в ритм гонки. Если нам удастся, уверен, мы сможем показать хорошую скорость и продвинуться вперёд. К сожалению, у меня штраф — три позиции, но на этой трассе много возможностей для обгона», — отметил Сайнс для пресс-релиза своей команды.