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Сайнс: предпочёл бы подойти к квалификации более уверенным в машине

24 июня 2017, суббота. 20:06. Авто

Напарник Даниила Квята по «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, где он стал 12-м.

«Предпочёл бы подойти к этой квалификации более уверенным. Вчера был прерывающийся и очень трудный день, и нам не удалось проехать много из-за жёлтых флагов и трафика. Так что было сложно настроить машину так, как мне было нужно. Это означало, что мы приступили к квалификации с сомнениями, не были полностью уверены и в конце концов поплатились за это. Но даже если бы я был полностью уверен в машине, попасть в третий сегмент было бы очень сложно из-за длинных прямых. Надеюсь, завтра всё будет иначе, мы попадём в ритм гонки. Если нам удастся, уверен, мы сможем показать хорошую скорость и продвинуться вперёд. К сожалению, у меня штраф — три позиции, но на этой трассе много возможностей для обгона», — отметил Сайнс для пресс-релиза своей команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Азербайджана
Новости. Авто
24 июня 2017, суббота
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19:32 Алонсо: соперники думают, что мы на медленных кругах, когда мы на быстрых
19:31 Маркелов: гонка складывалась так себе — хорошо, что взяли очки
19:24 Масса: сегодня Стролл работал с шинами лучше, чем я
19:19 Ферстаппен: я расстроен, мы должны были быть третьими
18:54 Квят: мы выжали максимум из машины, но не хватает максимальной скорости
18:45 Палмер допущен к гонке Гран-при Азербайджана
18:12 Райкконен: работать с шинами было очень тяжело
17:47 Феттель: максимум, на который я сегодня мог рассчитывать, — третье место
17:36 Боттас: я разочарован, я двигался к победе
17:28 Хэмилтон: это был один из лучших моих кругов в сезоне
17:13 Хэмилтон выиграл квалификацию Формулы-1 в Баку, Феттель — четвёртый, Квят — 11-й
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15:57 Зарко выиграл квалификацию MotoGP в Ассене, Маркес — второй, Росси — четвёртый
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14:48 «Заубер»: слухи о предпочтении Эрикссона запущены, чтобы нас уничтожить
14:15 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация. Онлайн-трансляция
14:09 Боттас — лучший на третьей тренировке Формулы-1 в Баку, Квят — восьмой
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13:25 Расселл отработает с «Мерседесом» на тестах в Венгрии
12:44 Штраф Алонсо в Азербайджане вырос до 40 позиций на старте
12:13 Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Баку, Маркелов — 5-й, Сироткин — 10-й
11:06 Булье: напряжение между «Маклареном» и «Хондой» преувеличено
10:43 Перес: бордюр в восьмом повороте надо изменить, там легко ошибиться
10:18 «Пежо» подарил Лёбу машину, на которой он побил рекорд в Пайкс-Пик
10:00 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
09:57 Rebellion: мы принимаем дисквалификацию
09:38 «Макларен»: трудно сохранять мотивацию сотрудникам
09:23 Цендер: надеюсь, «Заубер» скоро объявит имя нового руководителя
08:15 Квят: будем невероятно упорно бороться за попадание в третий сегмент
08:00 Формула-2. Текстовая трансляция первой гонки в Баку
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01:06 Абитебуль: перед Палмером не поставлен ультиматум, но он должен давать результат
01:05 «Хонда»: мы увидели прогресс в мощности мотора, это ободряющий шаг вперёд
01:03 Хэмилтон: шины в Баку — просто кошмар
00:40 Сайнс назвал призывы дисквалифицировать его неджентльменским поведением
00:32 Обновление мотора «Рено» дало в Баку две десятые на круге
00:30 Абитебуль исключил возможность участия Кубицы в пятничных практиках
23 июня 2017, пятница
23:52 Хорнер: в «Ред Булл» нет места для Алонсо
23:18 Алонсо: будем стартовать позади, так что квалификацию проведём спокойно
22:33 Палмер: к счастью, машина повреждена не сильно, надеюсь на хороший результат
22:23 «Хонда» в Баку испытала третью спецификацию мотора на болиде Алонсо
21:39 Перес: день прошёл в неразберихе
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