Окон: возможно, ошибка на быстром круге стоила мне позиции

Пилот Формулы-1 Эстебан Окон, выступающий в составе «Форс Индия», подвел итоги квалификации Гран-при Азербайджана, в которой он занял седьмое место.



«Это моя лучшая в карьере позиция в квалификации, и я доволен, как прошла эта сессия. На быстром круге я допустил ошибку, и, возможно, это стоило мне позиции, но, как команда, мы прогрессировали с каждым шагом. Сегодня всё проходило на пределе, я три раза чиркнул об ограждение, чего не случалось вчера, но я хотел отдать все силы. В гонке мы будем в сильной позиции. Знаем, что здесь может произойти всё что угодно. Это трудная трасса, и здесь сложно всё сделать правильно. Обязательно нужно хорошо проехать первый круг, но самое важное — финишировать. Если добраться до финиша, можно набрать много очков. У нас хорошая скорость, и, уверен, мы можем добиться хорошего результата», — отметил Окон для пресс-релиза своей команды.