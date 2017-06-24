Хюлькенберг: в конце второго сегмента машина «Рено» перестала ехать

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, где он показал 14-й результат.



«У нас была проблема с электрикой, мы потеряли мощность, а в конце второго сегмента машина перестала ехать. Это очень трудная и требовательная трасса, мы видели много проблем на пит-лейне. Завтра мы поднажмём и будем бороться за очки, но это будет непросто. Но гонка будет длинной, так что нужно просто быть внимательными и ловить любую возможность», — отметил Хюлькенберг для пресс-релиза «Рено».