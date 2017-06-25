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Алонсо: если у Сайнса будет возможность перейти в «Макларен», я поддержу его

25 июня 2017, воскресенье. 13:49. Авто

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо дал понять, что не станет возражать, если руководство его команды попробует предложить контракт гонщику «Торо Россо» Карлосу Сайнсу-младшему.

«Конечно, „Торо Россо“ хорошая команда для старта карьеры, но „Макларен“ — совершенно другой уровень. Пускай мы сейчас и не конкурентоспособны, но „Макларен“ всегда будет оставаться „Маклареном“, и в какой-то момент команда вернёт себе лидирующие позиции.

После трёх тяжёлых лет настанут и хорошие времена. Я не знаю, через сколько лет здесь выиграют титул, через пять или десять, но безусловно, что здесь больше возможностей, чем в «Торо Россо». Так что, если у Сайнса будет вариант перейти сюда, я его поддержу", — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Торо Россо Карлос Сайнс-младший Фернандо Алонсо
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