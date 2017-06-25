Нато выиграл вторую гонку Формулы-2 в Баку, Сироткин — 5-й, Маркелов — 6-й

Французский пилот Норман Нато стал победителем второй гонки Формулы-2 на этапе в Азербайджане. Второе место занял Шарль Леклер, третьим финишировал Николас Латифи.
Сергей Сироткин завершил гонку на пятом месте, ещё один россиянин Артём Маркелов стал шестым.
Формула-2. Баку. Вторая гонка.
1. Норман Нато (Pertamina Arden)
2. Шарль Леклер (Prema Racing) +8,7
3. Николас Латифи (DAMS) +11,5
4. Джордан Кинг (MP Motorsport) +12,5
5. Сергей Сироткин (ART Grand Prix) +12,7
6. Артём Маркелов (Russian Time) +12,8
7. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix) +14,4
8. Лука Гьотто (Russian Time) +16,8
9. Ральф Бошунг (Campos Racing) +21,3
10. Сержио Сетте Камара (MP Motorsport) +27,3