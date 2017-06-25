Феттель — о своём будущем: думаю, что никаких сюрпризов не будет

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель в очередной раз прокомментировал слухи о своей дальнейшей карьере, намекнув, что вряд ли покинет итальянскую команду по завершении сезона.

«Мне не на что жаловаться. Обычно немцы всегда найдут к чему придраться, даже если они на каникулах в Италии и проводят время за фантастическим ужином. Но я в этом смысле не совсем немец. Я счастлив в „Феррари“, тут не о чем говорить.

Думаю, что никаких сюрпризов не будет, но пока никакой спешки. Конечно, приятно, когда ощущаешь доверие главы команды, но сейчас перед нами стоят повседневные задачи, и именно это мы ставим в приоритет", — приводит слова Феттеля La Gazzetta dello Sport.