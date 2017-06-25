Булье не исключает кратковременного разрыва с «Хондой»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье признался, что всё-таки не исключает временного прекращения сотрудничества с «Хондой».

«На бумаге не так уж плохо выглядит вариант, при котором мы на некоторое время прекратим партнёрство с „Хондой“. Пока они будут работать над конкурентоспособностью двигателя, мы можем использовать другую силовую установку, почему бы и нет? Это один из сценариев, который мы рассматриваем.

Что касается наших планов на 2018 год, я не могу сказать, когда мы точно определимся с ним, но решение будет принято в течение нескольких недель", — приводит слова Булье Sky Sports.